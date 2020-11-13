Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ konusunda yapılan ateşkes anlaşmasıyla Terter kentine bağlı Şıhark köyünden günlerdir uzakta güvenli bölgelerde yaşamını sürdüren köy halkı evlerine dönüyor. 1993 yılında Ermenistan'ın işgalleri sonucu Kelbecer bölgesinden Terter kentine bağlı Şıhark köyüne göç eden vatandaşlar, yine Ermenistan’ın 27 Eylül’de başlayan saldırıları nedeniyle Şıhark köyünden Berde'ye bağlı Ketenpara köyüne göç etti. Ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonra Şıhark köyüne gelen köy halkı, evlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Köyde yıkılan duvarları, kırılan camları onarmaya çalışan köylüler, savaşın yaralarını sarmaya çalışıyor. Evlerine dönen köy halkı, Dağlık Karabağ’ın alınmasının ardından toprakları Kelbecer'e dönmek istiyor.

1993 yılında Kelbecer’den Terter’e göçtüklerini belirten Esed Esedov, "Kelbecer göçmeniyim. Şu anda Terter’in Şıhark köyünde yaşıyorum. 1993’te bu köye geldik. Savaş nedeniyle geçici olarak Berde’nin Ketelparah köyüne taşınmıştık. Allah'a şükür bugün ordumuzun, milletimizin sayesinde, Allah Cumhurbaşkanımıza da sağlık versin, evimize yurdumuza dönmemizi sağladı. Bundan sonra da kendi topraklarımıza, Kelbecer’e ve işgalden kurtarılmış topraklarımıza döneriz. Allah ordumuzu ve milletimizi korusun” dedi.

Doğduğu topraklar olan Kelbecer'e dönmek isteyen Natavan Balakişiyeva, ”Kelbecer göçmeniyim ve orada ortaokul öğrencisiydim, çocuktum daha. Terter’e geldik. Ermenilerle savaşta ilki Nisan'da olmak üzere ve şimdi de üçüncü kez evimizi terk ettik. Şimdi evimize gelerek temizlik çalışmaları yapıyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, bugün işgal altında olan topraklarımızı kurtardı. Herkes gibi biz de kendi yerimizde, yurdumuzda yerleşmek istiyoruz” diye konuştu.

Kelbecer'e dönecekleri için mutlu olduğunu belirten Uğur Esedov, "Biz Ermenilerden korkmuyoruz. Bir ay önce savaş nedeniyle evimize gelemiyorduk. Evimizde yıkılmıştı ama yine de Ermenilerden korkmuyoruz. Sağ olsun Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza. Kelbecer’e gideceğim için seviniyorum. Orada doğum günümü, bayramları kutlamak istiyorum” dedi.