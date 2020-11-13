Suriye açıklarında bulunan bir Rus savaş gemisi, İdlib'in batısındaki Arab Saeed köyü çevresini uzun menzilli balistik füze ile vurdu. Saldırının ardından Rus savaş uçakları aynı bölgeye en az 4 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ölü veya yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi.
Rus savaş gemisinden İdlib'e füzeli saldırı
13.11.2020 - 19:30 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye açıklarında bulunan Rus savaş gemisi, İdlib'in batısını uzun menzilli balistik füze ile vurdu.
Etiketler : rus,savaş gemisi,
746307 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/746307.aspx
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