Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev’in Twitter hesabı askıya alındı. Yaklaşık 200 bin takipçisi bulunan Haciyev’in hesabının askıya alınma nedeni henüz bilinmiyor. Haciyev, Twitter hesabından Ermenistan ile devam eden çatışmalar sırasında paylaştığı bilgilerle yakından takip ediliyordu.