Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na Tatar’ın ziyaretlerinin devam etmesi için diplomatik anlamda destek olması konusunda talimat verdiği öğrenildi. Bu gelişmeler yaşanırken gözler Kapalı Maraş’ta gözler bundan sonra atılacak adımlara da çevrildi. Tatar’ın, Maraş'ın askerî bölge statüsünden çıkarıp adım adım sivil alanlara dönüştürmeyi planlıyor. Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ta Rumların taşınmazlarını geri alabilmesi için Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurmaları için çağrıda bulunmuştu. Söz konusu komisyona bugüne kadar 300’den fazla başvurunun olduğu öğrenildi. Bölgedeki imar çalışmaları da yeni yılda başlatılıyor. KKTC hükümeti ve Türkiye’nin iş birliği içinde kentin onarımı sağlanacak ve alt yapısı yenilenecek. Maraş, ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırılacak. Bölgede iki önemli adım atılacak. İlk olarak büyük bir kısmı vakıflara ait olan Kapalı Maraş’ta taşınmazı bulunan Rumlara malları iade edilecek. İkinci olarak da Rumların taşınmazlarını devlete satması teklif edilecek.