Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları internet üzerinden gizli toplantı yaparken yaşanan akılalmaz olay sosyal medyada da paylaşılınca büyük ses getirdi. Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws adlı kanalda çalışan Daniel Verlaan adlı gazeteci savunma toplantısında bir anda ortaya çıkarak herkesi şoke etti. Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in Twitter'da yaptığı fotoğraflı toplantı paylaşımını gören Daniel Verlaan, bakanın bilgisayar ekranındaki yansımadan toplantıya erişim sağlayan 6 haneli güvenlik koduna erişerek toplantıya kolayca girdi. Katılımcılara el sallayan gazeteciyle Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Borel, muhabire “Gizli bir konferansa girdiğini biliyor musun?” diye sordu. Muhabir, izinsiz girişten dolayı özür diledi, Borell ise ihlalin "cezai bir suç" olduğu konusunda ısrar ederek onu kanuni sonuçlarla tehdit etti. Borrell ve Daniel Verlaan arasındaki bu konuşmalar sırasında arka planda toplantıda yer alan bakanların kahkaha attıkları duyuldu. Muhabirin ayrılmasının ardından toplantı durduruldu. Video-konferansın AB'nin karşı karşıya olduğu tehditlerle ilgili gizli bir belgeyi tartışmak için düzenlendiği söylendi. Verlaan ise yaptığı açıklamada "AB, güvenlik skandalını çözmek yerine bir gazeteci olarak beni kanuni işlem yapmakla tehdit etti. Güvenlik tedbirleri hiç de iyi değil, yalan söylüyorlar" dedi. Hollandalı Başbakanı Mark Rutte "Bu durum bakanların Twitter konusunda ne kadar dikkatli olması gerektiğini açıkça gösteriyor" dedi. Gazetecinin toplantı görüntülerini sosyal medyada paylaşmasının ardından Bakan Ank Bijleveld'in Tweet'inin silindiği de dikkatlerden kaçmadı.