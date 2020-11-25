Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bengal kaplanı ile ayının mücadelesinde önce kaplan üstün geldi. Videoya da çekilen boğuşmada kaplan, ayıyı yaraladı ve yere yatırdı. Acı acı çığlıklar atan ayı yine de boğazlanmaktan kurtulmayı başardı. Bu kez ayı kaplana saldırdı ama yakalayamadı. 30 dakika süren mücadeleden yorgun çıkan iki hayvan birbirlerinden uzaklaştı. Videoyu çeken fotoğrafçı, doğa bilimci ve tur rehberi Arpit Parekh, “Böyle bir olay belki insan hayatında ancak bir kez görülebilir. Bu, doğada hayatın ne kadar zor olduğunu gösteriyor” dedi.