Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geleceğin otomobilleri elektrikli arabalar, çevreci özellikleriyle biliniyorlar.

Ama araştırmalar, bu arabaların da üretim sırasında çevreye tahribat verdiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre elektrikli arabalar, üretim sırasında benzinli ve dizel arabalara göre havaya yüzde 63 daha fazla karbondioksit salıyor.

Bu da benzinli ya da dizel arabaların 80 bin kilometre yol katedinceye kadar saldıkları karbondioksite denk geliyor.

Dünyada elektrikli arabalara yöneliş olduğu için üretim arttıkça tahribatın da daha fazla olacağı dile getiriliyor.

Honda, Aston Martin, Bosch ve McLaren tarafından yaptırılan ortak araştırmada, çoğu ülkedeki “sıfır emisyon” hedefinin tutturulması için elektrikli araba üretim sürecindeki karbondioksit emisyon miktarının azaltılması gerektiği ifade edildi.