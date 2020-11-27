Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doktorların öldüğüne kanaat getirdiği Kigen, morga götürüldü. Görevliler mutad olduğu üzere 3 saat sonra ilaçlamak için bacağına kesik atınca Kigen harekete geçti ve acıyla feryat etti. Şoka giren görevliler daha sonra Kigen’i hastanenin yaralı bölümüne kaldırdı ve odada ona ilkyardım yapıldı. Kigen, gazetecilere hayatta olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Ailesi, ihmalden dolayı hastane yönetimi ve ölü raporu veren sağlık görevlileri hakkında dava açacak.