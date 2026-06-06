A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya gelecek. ABD'nin Florida eyaletinde oynanacak mücadele öncesinde gözler teknik direktör Vincenzo Montella'nın sahaya süreceği kadroya çevrildi. Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası öncesindeki son provasını yaparken taraftarlar da milli takımda eksik oyuncuların durumunu ve muhtemel ilk 11'i araştırıyor.

Kuzey Makedonya karşısında alınan farklı galibiyetin ardından moralli olan milliler, Venezuela maçını da kazanarak Dünya Kupası'na yüksek motivasyonla gitmeyi hedefliyor. Peki, Milli takımda kimler sakat, kimler eksik? İşte, Türkiye-Venezuela maç kadrosu muhtemel 11'ler...

Türkiye-Venezuela maç kadrosu muhtemel 11: Milli takımda kimler sakat, kimler eksik?

MİLLİ TAKIMDA KİMLER SAKAT, KİMLER EKSİK?

Türkiye'nin Venezuela ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kadroda iki eksik bulunuyor.

Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'ın hazırlık maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Her iki oyuncunun da tedbir amacıyla karşılaşmada dinlendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Dünya Kupası aday kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz da sakatlık ihtimallerine karşı ABD'deki kafilede hazır bekletiliyor.

Türkiye-Venezuela maç kadrosu muhtemel 11: Milli takımda kimler sakat, kimler eksik?

TÜRKİYE-VENEZUELA MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Milli Takımımızın muhtemel ilk 11'leri: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Eren, Orkun, İsmail, Arda, Yunus, Can Uzun, Barış Alper

Türkiye-Venezuela maç kadrosu muhtemel 11: Milli takımda kimler sakat, kimler eksik?

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

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