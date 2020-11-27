Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırma, ülkedeki 650 dolar milyarderinin salgının başladığı 18 Mart ile 24 Kasım arasında 1 trilyon dolar kazandığını gösteriyor. Bunların toplam serveti 4 trilyon dolara yaklaştı. Milyarderlerden 29’u bu süreçte servetlerini ikiye katladı, 36 yeni milyarder ortaya çıktı.

Çoğu Amerikalı koronavirüs sebebiyle işini kaybeder ve mali sıkıntı çekmeye başlarken zenginlerin pek salgından etkilenmediğini gösteren araştırma Politika Araştırmaları Enstitüsü (IPS) tarafından yapıldı.

Araştırmaya göre Amazon’un kurucusu ve başkanı Jeff Bezos’un serveti, bu süreçte 70,7 milyar dolar arttı.

En büyük artış ise 100 milyar dolar ile Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk’ta oldu. Bununla Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu.

Facebook'un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg'in serveti de 18 Mart’ta 47,8 milyar iken 54,6 milyar artışla 102,4 milyar dolar oldu.

Araştırma, 650 milyarderin toplam servetinin, ABD’de alt gelir grubundaki yüzde 50’lik kesimin (160 milyon kişi) servetinin iki katı olduğunu gösteriyor.