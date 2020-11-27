Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ses hızından yavaş hareket eden bu uzun menzilli savaş uçağı, Çin’in en gizli askeri projeleri arasında bulunuyor. Pentagon, uçağın menzilinin 8.500 kilometre olduğuna inanıyor, yetkililer uçağın ABD’nin Guam adasındaki üssünü vurabileceğinden endişe ediyor. Bazı askeri uzmanlar, ABD’nin Hawaii eyaletinin de uçağın menzili dahilinde olduğunu ifade ediyorlar. Radara yakalanmayacak uçağa konvansiyel füzeler yerleştirilebileceği gibi nükleer bombalar da yerleştirilebileceği dile getiriliyor. Çin’de uçak üzerinde çalışmalar büyük gizlilik içinde devam ediyor.