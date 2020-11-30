Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de amatör fotoğrafçı David Smith (64), Northants’taki sığırcıkların her akşama doğru doğa koruma alanı Storton's Pits’ta havada toplanarak toplu halde uçuşlar yaptığını gördü.

26 Kasım’da bir saat şovun başlamasını bekleyen Smith, sonunda kuşları havada dev bir daire çizerken yakalayıp fotoğraflamayı başardı. Sığırcıklar genelde şafak ya da gün batımında toplu halde uçup havada ilginç şekiller oluştururlar.

Sıcak iklimlere göç öncesinde binlerce sığırcığın bu uçuşları niçin yaptığı ise bilinmiyor. Sığırcıkların toplu uçuşlar sırasında zaman zaman gökte büyük bir kalp ya da dev bir kuş şekli oluşturdukları da görülmüştü.