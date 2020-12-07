Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti." ifadelerine yer verildi.
MSB: El-Bab'ta tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi
07.12.2020 - 18:20 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), El-Bab'ta yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasının kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,bomba,imha,
751655 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/751655.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER