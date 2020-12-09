Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Türk-Yunan anlaşmazlıklarını Türkiye-AB anlaşmazlığına dönüştürmeyi başardık" diyen Miçotakis, ekim ayındaki AB zirvesinin Türkiye'ye bir şans verdiğini ancak Türkiye'nin "bu olumlu gündemi kucaklamadığını" ileri sürdü. Miçotakis, Türkiye'ye AB’den müeyyide kararı çıkmaması hâlinde başka konularda "veto" kartını kullanıp kullanmayacağı sorusuna ise "Avrupalıların çoğunluğu Atina'nın yanındadır. Müttefiklerimiz çoktur. Bunu başkaları da kullanabilir" cevabını verdi. Türkiye'nin gerginliği sürdürmesinin kendi yararına olmadığını savunan Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkisini yeniden değerlendirmesi gerektiğini ileri sürdü. Miçotakis, Atina'nın Ankara ile konuşmaya hazır olduğunu belirterek "Bu çerçevede denizde gerginlik olmaması şartıyla tek konumuz olan kıta sahanlığı ve deniz bölgelerinin belirlenmesini konuşmaya hazırız, çözüm bulamadığımız durumda ise Uluslararası Adalet Divanına gidelim, biz karara saygı göstereceğiz" diye konuştu. Kıbrıs Rum yönetimi, AB'yi Türkiye'ye müeyyide uygulamaya zorlamak için Belarus'a yönelik müeyyideleri 21 Eylül'de veto etmişti.