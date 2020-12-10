Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçik'in de katılımıyla Zafer Geçidi Töreni düzenlendi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Azadlık Meydanı'nda düzenlenen törende Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri araçların plakalarının sergilenmesi dikkat çekti. Törendeki geçiş sırasında aracın üzerindeki “Karabağ Azerbaycandır” yazısının arkasında Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri araçların plakaları görüldü.

Ermenistan, birinci Karabağ savaşında Azerbaycan’a ait vurdukları araçların plakalarını duvara yansıtmıştı. Azerbaycan Karabağ zaferi sonrası bugün yapılan törende 27 yıllık plaka hesabı da kapanmış oldu.