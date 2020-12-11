Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brexit Anlaşması, Biden yönetiminde ABD ile ilişkiler ve Türkiye gibi konuları görüşmek üzere Brüksel’de toplandı. İki gün sürecek toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg AB liderlerine, Türkiye hakkında tavsiyelerde bulundu. Stoltenberg, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz ve Türkiye konusunda "Müeyyidelerin AB'nin bir NATO ülkesiyle meselelerini ele almada doğru bir yol olduğunu düşünüyor musunuz? Müeyyyideler AB ile NATO arasındaki iş birliğini daha karmaşık hâle getirebilir mi?" sorusunu cevaplandırdı.

Doğu Akdeniz'deki durumu "zor" şeklinde tanımlayan Stoltenberg, konunun geçen hafta NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da konuşulduğunu hatırlattı. Stoltenberg şunları söyledi: Hepimizin, farklılıkları ele alırken olumlu yaklaşım ve yollara bakmamız gerekiyor. Bunun için NATO'da Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usulleri mekanizmasını kurduk. Burada amaç, Doğu Akdeniz'de artan askerî mevcudiyet olduğundan iki müttefik arasındaki istenmeyen olaylar ve kazaları önlemek. Türkiye ile Yunanistan'ın bu mekanizmaya katılmasından ve bazı tatbikatları iptal etmelerinden memnuniyet duyuyorum. Bu mekanizmayı güçlendirmeye ve genişletmeye çalışıyorum. Çünkü iki müttefik arasındaki olaylar ve kazaları engellememiz lazım. Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Türkiye'nin Irak ve Suriye ile sınırı bulunduğunu, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede önemli rol oynadığını belirtti. Stoltenberg, Türkiye'nin en fazla mülteciye, Suriyeliye ev sahipliği yapan ve terör saldırılarından en çok etkilenen ülke olduğunu vurguladı. Stoltenberg, "Farklılıklar ve anlaşmazlıklar var ve bunları ele almalıyız ama aynı zamanda Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım" diye konuştu.