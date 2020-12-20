İnsanlar açıklamanın hemen ardından Liverpool gibi kısıtlamaların daha gevşek olduğu bölgelere gitmek için yollara döküldü. Trenlerde yer bulunamaması üzerine çoğu kişi arabalarına, taksilere atladı, araç kiralayarak şehirden uzaklaşmaya çalıştı. Kitlesel çıkış sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Dördüncü kademenin uygulanacağı güneydoğu ve doğu bölgelerle Londra’da gerekli olmayan tüm perakende mağazalar, spor salonları ve kuaförler kapatıldı. Johnson, bu bölgelerdeki insanların eğer mümkünse evden çalışmaları gerektiğini ve sınırlı istisnalar dışında evde kalmaları gerektiğini söyledi.
Londra’dan kaçış! Kısıtlama seviyesinin yükseltilmesiyle insanlar toplu halde şehri terk etti
20.12.2020 - 13:06 | Son Güncelleme: 20.12.2020 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın başkent Londra’da koronavirüs sebebiyle başlatılan kısıtlamaların gece yarısından itibaren üçüncü seviyeden dördüncü seviyeye çıkarılacağını açıklamasıyla insanlar akın akın şehri terk etmeye başladı.
Etiketler : Londra,koronavirüs,covid-19,
754338 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/754338.aspx
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