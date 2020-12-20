Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsanlar açıklamanın hemen ardından Liverpool gibi kısıtlamaların daha gevşek olduğu bölgelere gitmek için yollara döküldü. Trenlerde yer bulunamaması üzerine çoğu kişi arabalarına, taksilere atladı, araç kiralayarak şehirden uzaklaşmaya çalıştı. Kitlesel çıkış sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Dördüncü kademenin uygulanacağı güneydoğu ve doğu bölgelerle Londra’da gerekli olmayan tüm perakende mağazalar, spor salonları ve kuaförler kapatıldı. Johnson, bu bölgelerdeki insanların eğer mümkünse evden çalışmaları gerektiğini ve sınırlı istisnalar dışında evde kalmaları gerektiğini söyledi.