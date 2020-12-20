İngiltere’de Pfizer aşıları 80 yaşının üzerindekilere vurulmaya başlanmıştı. Rushden’de Harborough Sahra Ameliyathanesi’nde dondurucu bozuldu, kıymetli 975 doz aşı çöpe gitti. Bölgedeki aşılama çalışmaları da akamete uğradı. Hassas durumdaki hastaların aşılanmasında yaşanan gecikme dolayısıyla özür dileyen ameliyathane yönetimi, “Bu aşıda çok sayıda lojistik sıkıntı var. Aşının, kullanılmadan önce uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerekiyor. Hastalarımızı en kısa sürede aşı için yeniden davet edeceğiz” ifadesi kullanıldı. Bu arada Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, Pfizer aşılarının ocakta tükeneceğini açıkladı. Yeni parti aşıların da mart ayından önce gelmesi mümkün olmadığı göz önüne alınınca, aşılama faaliyetleri bir süre duracak. Ülkede şimdiye kadar 140 bin kişiye aşı yapıldı.
Aşılar bozuldu, aşılama durdu
20.12.2020 - 14:12 | Son Güncelleme: 20.12.2020 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüse karşı büyük ümitlerle lanse edilen Pfizer aşılarının eksi 70 derecede muhafaza edilme mecburiyeti pratikte büyük sıkıntılara yol açıyor.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : koronavirüs aşısı,
754347 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/754347.aspx
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