Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Tutuklu Araştırmaları Merkezi yöneticisi Riyad El-Aşkar, İsrail mahkemelerinin 2020’de Filistinli çocuklara 350.000 şekel (102.000 dolar) para cezası verdiğini söyledi. Ofer askeri mahkemesi, bu cezalarla zaten fakirlik içinde kıvranan Filistinli aileleri büsbütün zor duruma soktu. Filistinli çocuklara para cezaları, askeri kontrol noktaları ya da Yahudi yerleşim yerleri yakınlarında görüldükleri ya da gösterilerde taş attıkları için veriliyor. Aşkar, uluslararası insan hakları kuruluşlarının devreye girmesini ve İsrail’in, çocuklarının serbest bırakılmaları için Filistinli ailelere yüksek bedeller çıkararak “şantaj” yapmasını durdurmasını istedi. İsrail, dünyada çocukları askeri mahkemelerde yargılayan tek ülke. Uluslararası Af Örgütü daha önce İsrail kuvvetlerinin gözaltı sırasında Filistinli çocuklara işkence ettiğini belgelemişti.