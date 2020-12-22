Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasağın başlamasından önce İrlanda’ya gidecek son uçağa yetişmek için Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda büyük izdiham yaşandı. Hava yolu şirketi British Airways, müşterileri İrlanda’nın Dublin şehrine götürebilmek için alternatif yollar aradığını bildirdi. Eurotunnel Le Shuttle da gece yarısından itibaren İngiltere-Fransa sınırının kapandığını, tren seferi yapılmayacağını açıkladı. Eurostar da Manş Tüneli üzerinden Londra, Brüksel ve Amsterdam'a tren seferlerini durdurdu. Fransa, İngiltere’den gelen kamyonların da ülkeye girmesine izin vermedi. Dover Limanında araç kuyrukları oluştu. Yasağın sürmesi hâlinde İngiltere’de market raflarının da boşalabileceği dillendiriliyor. “Hayalet Şehir’’e dönen Londra'da bir gün önce tıka basa dolu olan Oxford ve Regent Caddeleri de tamamen ıssızlaştı. Metrolar, AVM'ler boşalırken, mağazalar, spor salonları ve kuaförler de kapandı.