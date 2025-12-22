Türkiye Kupası heyecanı: İşte haftanın programı...
Ziraat Türkiye Kupası grup etabında ilk hafta maçları 23 Aralık Salı günü oynanacak müsabakalarla sürecek. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesi, yarın saat 20.30'da başlayacak.
- C Grubu mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, 23 Aralık Salı günükarşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Aralık Salı günü 3 maç oynanacak. Grup etabında ilk hafta karşılaşmaları, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak 4 mücadeleyle tamamlanacak.
C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, 23 Aralık'ta karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak derbi saat 20.30'da başlayacak.
TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI
23 Aralık Salı
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
24 Aralık Çarşamba
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)
15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)
18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Eryaman)
20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)