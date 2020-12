Türkiye Gazetesi

Tayvan ve Çin arasında yaşanan gerginlik giderek artmaya devam ediyor. Çin, Tayvan'ın kendi bölgesi olduğunu iddia etmeye devam ederken, Tayvan ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında gerçekleşen silah ticareti ile Tayvan Boğazı'ndan ABD’li savaş gemilerinin geçiş yapması, Pekin ile Washington arasındaki ilişkilerini daha da bozulmasına neden olmuştu. Yaşanan olayların ardından ABD’nin bir kez daha savaş gemilerini Tayvan Boğazı’ndan geçirmesi ise Pekin’de bardağı taşıran son damla oldu.

ABD Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, USS John S. McCain ve USS Curtis Wilbur adındaki 2 adet güdümlü füze avcı gemisinin, uluslararası kurallara uygun olarak 31 Aralık’ta Tayvan Boğazı’ndan geçiş yaptığı belirtildi. ABD Deniz Kuvvetleri yetkilileri, “Gemilerin Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan bağlılığını göstermekte. ABD ordusu, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye devam edecektir” dedi.

Öte yandan Çin Savunma Bakanlığı, yaşanan olayı kınayarak, provokasyon ve gövde gösterisi olarak adlandırdı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Çin Halk Kurtuluş Ordusu her zaman yüksek alarm durumunu koruyarak, tüm tehdit ve provokasyonlara karşı her zaman yanıt verir ve ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunur” ifadeleri kullanıldı. Bakanlık yetkilileri ise ABD gemilerinin geçişinin, Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyenlere yanlış mesaj verdiğini belirterek bu durumun barış ve istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD gemilerinin boğazın kuzeyine doğru rotada yaptıkları geçişin “sıradan bir görev” olduğu kaydedilirken, Tayvan Silahlı Kuvvetleri’nin geçişi gözlemlediğinin ve geçişin normal olduğunun ise altı çizildi.