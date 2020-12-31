Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şikayetini dile getirdiği arkadaşı, şaka yollu “Atla göndersen daha iyi” dedi. Bu ifade üzerine Kappest, bir zamanların “en güvenilir iletişim teknolojisi” olan atları kullanmaya karar verdi. 800 fotoğrafı bir DVD’ye yükleyen Kappest, bunu köyde Jakob Schuette isimli atlı gence teslim etti. Schuette, fotoğrafları atıyla 3 saatte 10 kilometre mesafedeki fotoğrafçıya ulaştırdı. Kappest, “At, internetten daha kısa sürede fotoğrafları ulaştırdı. Ne varsa eskilerde var” dedi.