Şikayetini dile getirdiği arkadaşı, şaka yollu “Atla göndersen daha iyi” dedi. Bu ifade üzerine Kappest, bir zamanların “en güvenilir iletişim teknolojisi” olan atları kullanmaya karar verdi. 800 fotoğrafı bir DVD’ye yükleyen Kappest, bunu köyde Jakob Schuette isimli atlı gence teslim etti. Schuette, fotoğrafları atıyla 3 saatte 10 kilometre mesafedeki fotoğrafçıya ulaştırdı. Kappest, “At, internetten daha kısa sürede fotoğrafları ulaştırdı. Ne varsa eskilerde var” dedi.
Fotoğrafları internetten gönderemeyince atla gönderdi, daha çabuk ulaştı
31.12.2020 - 13:09 | Son Güncelleme: 31.12.2020 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’nın batısındaki kırsal Sauerland bölgesinde fotoğrafçılık yapan Klaus-Peter Kappest (52), kâğıda bastırmak üzere fotoğrafları internetten göndermeye çalışırken büyük zorluk çekiyordu.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Almanya,
756648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/756648.aspx
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