Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bin Abdurrahman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sorumluluk ruhuyla Körfez halklarının iyiliği için dayanışma ve iş birliğinin anlamını güçlendirecek yeni bir sayfa açmak ve bölgenin maruz kaldığı sorunlara karşı koymak amacıyla bugün anlaşmazlık sayfası kapandı." ifadelerini kullandı.

Krizin çözümü için harcadığı yoğun çabadan dolayı Kuveyt'e teşekkür eden Bin Abdurrahman, Katar'ın, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani önderliğinde Körfez ve Arap ortak iş birliği çalışmalarına devam etmeyi arzuladığını aktardı.

- Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, Suudi Arabistan'ın Ula kentinde gerçekleştirildi.

Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Katar Emiri Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşıladı. İki lider, Covid-19'a rağmen sarılarak samimi bir görüntü verdi.

Zirveye, Bahreyn heyeti adına Veliaht Prens Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Umman adına Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said, Kuveyt'ten Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ise Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Orta Doğu Özel Danışmanı Jared Kushner'ın yanı sıra Katar'a yönelik ambargoya katılan Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri de zirvede hazır bulunan isimler arasında yer aldı.