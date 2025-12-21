İsrail’in, ABD’deki evanjelik Siyonist çevreleri harekete geçirerek Donald Trump üzerindeki etkisini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir organizasyona imza attığı ortaya çıktı. Netanyahu’ya yakın isimlerin öncülüğünde yürütülen plan kapsamında binlerce Amerikalı papazın “gayriresmî elçi” rolüyle sahaya sürüleceği, ziyaretlerin ve temasların İsrail hükümeti tarafından finanse edildiği kayıtlara geçti.

İsrail, ABD’deki evanjelik Siyonist çevreleri harekete geçirerek bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı Amerikan Hristiyan lider organizasyonuna imza attı. Noel dönemine denk getirilen program kapsamında 1.000’i aşkın Amerikalı papaz, “gayriresmî elçi” rolüyle sahaya sürüldü.

Ziyaretin tüm masrafları İsrail hükümeti tarafından karşılanırken, organizasyonun ABD’deki güçlü Siyonist ağlar tarafından koordine edildiği ortaya çıktı.

NETANYAHU HATTI DEVREDE

Programın mimarı olarak öne çıkan isim, Donald Trump’ın yakın müttefiki Mike Evans oldu.

Evans, aynı zamanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uzun yıllardır temas kurduğu figürler arasında bulunuyor. Kudüs’te faaliyet gösteren Friends of Zion Heritage Center da organizasyonun merkezlerinden biri.

Papazlara, İsrailli yetkililer, askeri komutanlar, istihbarat isimleri ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile temas içeren devlet düzeyinde bir program sunuldu.

Hedef, katılımcıların kendi ülkelerinde İsrail adına konuşan gayri resmi figürler haline gelmesine imkan sağlamaktı.

GAZZE SESSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Ziyaret programında. Gazze’yi ziyaret eden ya da bombardımandan etkilenen Filistinlilerle temas kuran papazlara dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Buna karşılık, İsrail’in yalan propagasına dayanan mağduriyet anlatısı programın ana eksenini oluşturdu. Bazı katılımcılar, Filistin toplumuna yönelik ağır suçlamalarla İsrail’in askeri operasyonlarını savunan söylemlerle öne çıktı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de on binlerce kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı kayıtlarına, ölü sayısı 70 binin üzerinde.

Enkaz altında kalan ve ulaşılamayan cenazelerle birlikte bu sayının 100 bini aştığına dair değerlendirmeler paylaşılmaya devam ediyor.

Buna rağmen, ABD’deki evanjelik tabanın büyük bölümü İsrail’in Gazze’deki askeri hamlelerini destekledi.

Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre bu desteğin Amerikan ortalamasının neredeyse iki katı.

DİNİ SÖYLEM, SİYASİ KALKAN

Analistlere göre İsrail, ABD’deki evanjelik ağları yalnızca bir inanç grubuyla temas olarak görmüyor.

