Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgını ile mücadele de birçok ülkede aşılamalar başladı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan’ın Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V Covid-19 aşısından 2 milyon doz sipariş verdiği aktarıldı. Sırbistan’a ilk aşı dozlarını geçtiğimiz yıl 30 Aralık’ta teslim aldığı ve aşılama kampanyasına bugün başladığı belirtildi. Sputnik V’in faz 3 deneme sonuçlarına göre yüzde 91,4 etkinlik oranına sahip, Covid-19’a karşılı etkili bir aşı olduğu belirtilmişti.