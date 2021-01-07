Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Rutte, yanlış aşı firması üzerinden plan yaptıklarını belirterek “Kasım ayının sonunda başka bir aşının hazır olacağını düşündük ve buna güvendik. Ancak Pfizer/Biontech’in aşısı piyasaya çıktı. Oysa biz buna hazırlıklı değildik. Diğer ülkelerden iki hafta geriden geldiğimiz için gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Aşılama görüntülerini gördükçe dudaklarımı ısırıyorum” diye konuştu. Bu arada, Hollanda’da dün Pfizer/Biontech’in aşıları vurulmaya başladı. İlk doz, 39 yaşındaki hemşire Sanna Elkadiri'ye yapıldı.