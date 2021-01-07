Başbakan Rutte, yanlış aşı firması üzerinden plan yaptıklarını belirterek “Kasım ayının sonunda başka bir aşının hazır olacağını düşündük ve buna güvendik. Ancak Pfizer/Biontech’in aşısı piyasaya çıktı. Oysa biz buna hazırlıklı değildik. Diğer ülkelerden iki hafta geriden geldiğimiz için gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Aşılama görüntülerini gördükçe dudaklarımı ısırıyorum” diye konuştu. Bu arada, Hollanda’da dün Pfizer/Biontech’in aşıları vurulmaya başladı. İlk doz, 39 yaşındaki hemşire Sanna Elkadiri'ye yapıldı.
Hollanda Başbakanı Rutte: Aşılama stratejisinde hata yaptık
07.01.2021 - 02:24 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 02:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hükûmetin aşılama stratejisinde birtakım hatalar yaptığını itiraf etti.
Etiketler : Hollanda,koronavirüs,aşılama,
758093 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/758093.aspx
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