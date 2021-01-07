Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook ve Twitter, Trump'ın yayımladığı ve protestoculara itidal çağrısı yaptığı video mesajını da platformdan kaldırdı.

Facebook, Trump'ın resmi sayfasını 24 saatliğine kilitledi. Donald Trump, ABD Kongresi'nde yaşanan olaylara ilişkin yaptığı son paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Uzun süredir kötü ve adaletsiz muamele gören vatanseverlerin elinden açık farkla kazanılan bir seçim zaferi, kabaca ve alçakça alınınca işte böyle şeyler ve olaylar olur. Muhabbet ve barışla eve gidin. Bugünü daima hatırlayın."

Trump'ın söz konusu mesajı, kısa süre sonra Twitter tarafından silindi. Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının 12 saatliğine kilitlendiğini açıkladı.