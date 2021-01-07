Ailede tek geri adım atan Trump değil. Kızı ve oğlu da benzer şekilde hareket etti. Trump’ın oğlu Donald Trump Jr, Amerika’yı Kurtar mitinginde milletvekillerine hitaben “Size geliyoruz” dedi. Oğul Trump, göstericilerin konuşmalar üzerine Kongre’yi basması sonrasında da sükunet çağrısı yaptı. Ivanka Trump da önce göstericilere hitaben “yurtsever” ifadesini kullandı. Göstericilerin şiddete dönüşmesi sonrasında da tweetini silen Ivanka, yeni mesajında “Sadece barışçı protestolar yurtseverliktir” ifadesini kullandı.
Trump ailesinden geri adım
07.01.2021 - 13:51 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı hararetli konuşma sonrası destekçilerinin Kongre binasını basması sonrası onlara “eve dönün” çağrısı yapmıştı.
Etiketler : abd,trump,kongre binası,
758210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/758210.aspx
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