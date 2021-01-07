Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailede tek geri adım atan Trump değil. Kızı ve oğlu da benzer şekilde hareket etti. Trump’ın oğlu Donald Trump Jr, Amerika’yı Kurtar mitinginde milletvekillerine hitaben “Size geliyoruz” dedi. Oğul Trump, göstericilerin konuşmalar üzerine Kongre’yi basması sonrasında da sükunet çağrısı yaptı. Ivanka Trump da önce göstericilere hitaben “yurtsever” ifadesini kullandı. Göstericilerin şiddete dönüşmesi sonrasında da tweetini silen Ivanka, yeni mesajında “Sadece barışçı protestolar yurtseverliktir” ifadesini kullandı.