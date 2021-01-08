Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İneklerin korunması için 2012’de Balıkçılık, Hayvancılık ve Mandıracılık Bakanlığı bünyesinde kurulan Rashtriya Kamdhenu Aayog (RKA) adlı kuruluşun başkanı Vallabhai Kathiria, “25 Şubat 2021’den itibaren ineklerle ilgili olarak ülke genelinde sınav başlatıyoruz. İnekler bilimle doludur ve keşfedilmesi gerekir. Ben bir kanser cerrahıyım ve bunu tasdik ediyorum. İnek süt vermiyorsa gübre ve idrarına bakılmalı” dedi.

RKA, sınavla ilgili olarak 54 sayfalık bir rehber yayımladı. “İneklerin dini önemi” ve "ineklerin tıbbi önemi” gibi bölümler bulunan rehberde, “İnekler sadece Hindu kültüründe değil insanlık açısından yaşayan mirastır” ifadesi kullanıldı. İneklerle ilgili sınav fikri muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Muhalefetteki Hindistan Kongre Partisi’nden Priyank Kharge, “Diğer ülkeler pandemide bilimsel protokolleri takip eder ve toplumu aşılamakla meşgul olurken bu şakacılar, ‘inek bilimi’ üzerinde çalışıyorlar” dedi.

Hindistan’da çoğu eyalette ineklerin kesilmesi yasak. Bu yasağın uygulanması, Başbakan Narendra Modi’nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) Hindu milliyetçi partilerle ittifak yapınca daha da arttı. İnekleri eti için kesenler (genelde Müslümanlar) çoğu zaman şiddet olaylarına maruz kalıyor. Hindu fanatiklerin bu tür saldırıları ise Modi hükümeti zamanında çoğu zaman görmezden geliniyor.