Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Botsvana'daki Mashatu Koruma Alanı'nda da bir antilop metrelerce yükselerek fille kafa kafaya geldi. Bu anın fotoğrafını çeken Janet Kleyn (52), olayı şöyle anlattı: “Su içmek üzere ilerleyen filin fotoğrafını çekiyordum. Antilop da o sırada su içiyordu. Fil, herhangi bir saldırı emaresi göstermiyordu ama antilop aniden onu görünce sıçrayarak vizörüme girdi. Ortaya da bu ilginç fotoğraf çıktı”