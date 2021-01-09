Botsvana'daki Mashatu Koruma Alanı'nda da bir antilop metrelerce yükselerek fille kafa kafaya geldi. Bu anın fotoğrafını çeken Janet Kleyn (52), olayı şöyle anlattı: “Su içmek üzere ilerleyen filin fotoğrafını çekiyordum. Antilop da o sırada su içiyordu. Fil, herhangi bir saldırı emaresi göstermiyordu ama antilop aniden onu görünce sıçrayarak vizörüme girdi. Ortaya da bu ilginç fotoğraf çıktı”
Antilop fille kafa kafaya geldi
09.01.2021 - 16:52 | Son Güncelleme: 09.01.2021 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antiloplar, özellikle kendilerini avcılardan korumak için olmak üzere yüksek sıçrama kabiliyetleriyle tanınıyor.
Etiketler : antilop,fil,
758718 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/758718.aspx
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