Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz Cuma günü 4 eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Japonya’da, Başbakan Yoshihide Suga'dan karara ilişkin açıklama geldi. Osaka, Hyogo ve Kyoto eyaletlerinin valilerinin kararın kapsamının genişletilmesi için hükümete çağrı yapmasının ardından bugün bir televizyon programında konuyu değerlendiren Suga, pandemi konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşlerine atıfta bulundu. "Birkaç gün bekleyip durumu görmemiz söylendi. Bu yüzden ben de öyle düşünüyorum" ifadelerini kullanan Suga, "Endişeli bir durumda olduklarını biliyorum. Gerektiği takdirde hemen adım atmaya hazırız" dedi.

Valiler talepte bulundu

Osaka, Hyogo ve Kyoto eyaletlerinin valileri dün merkezi hükümetten Covid-19 salgını nedeniyle Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette ilan edilen OHAL uygulamasına dahil edilme talebinde bulunmuş, korona virüs ile mücadeleden sorumlu bakan Yasutoshi Nishimura ise bölgedeki sağlık sisteminin durumu ve diğer parametrelerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin ardından kararın verileceğini ifade etmişti.

OHAL ilan edilmişti

Japonya'da hükümet korona virüs pandemisi nedeniyle 4 eyalette OHAL ilan etmiş, kararın geçtiğimiz Cuma itibariyle Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da geçerli olacağı açıklanmıştı. 7 Şubat'a dek yürürlükte kalacağı bildirilen uygulamanın, sokağa çıkma kısıtlaması getirmek yerine restoran ve benzeri işletmelerde enfeksiyonların yayılışını önlemeye odaklanacağı ifade edilmişti.

Vaka sayısı artıyor

Japonya’da dün 7 bin 790 korona virüs enfeksiyonunun doğrulanmasıyla şu ana kadar Covid-19'dan enfekte olan kişi sayısı 283 bin 385'e yükseldi, 4 bin 35 kişi de hayatını kaybetti.