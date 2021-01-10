Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırgızistan’da halk cumhurbaşkanlığı seçimi ve ülkenin yönetim sistemini belirleyecek referandum için sandık başında. Toplam 3 milyon 556 bin seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle sabah 8.00'de başladı. Seçmenler, ülke genelinde ve yurt dışında kurulan 2 bin 474 sandıkta oylarını kullanabilecek. Orta Asya’da biyomektrik seçim sisteminin uygulandığı tek ülke olan Kırgızistan’da seçmenlerin kimliği biyometrik veritabanından belirleniyor ve onay için parmak izi alınıyor. Sandıkların kapanmasıyla otomatik olarak elektronik ortamda sayılan oy pusulaları daha sonra kontrol ediliyor.

Toplam seçmen oyunun yüzde 50’sinden fazlasını alan cumhurbaşkanı adayı seçimleri kazanacak, adayların bu oranı geçememesi durumunda en yüksek oy alan iki aday ikinci tura kalacak. Referandum ise katılım oranının yüzde 30’u geçmesi durumunda geçerli sayılacak. Referandumda seçmene, “başkanlık sistemi”, “parlamenter sistem” ve “her ikisine de karşı” şeklinde üç seçenek sunuluyor.

Seçimleri Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi seçim gözlem misyonlarının aralarında bulunduğu 44 ülke ve 34 uluslararası örgütten 333 gözlemci izliyor. Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı önlemlerin alındığı seçimleri 93 yabancı ve yüzlerce yerel gazeteci takip ediyor.

Cumhurbaşkanlığı için 17 aday yarışıyor

Aralarında siyasetçi, iş adamları, devlet memurları ve aktivistlerin bulunduğu 17 aday cumhurbaşkanlığı için yarışıyor. Öne çıkan adaylar arasında Bütün Kırgızistan Partisi lideri ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi eski Genel Sekreter Yardımcısı Adahan Madumarov, milletvekilleri Kanatbek İsayev, Kanıbek İmanaliyev, eski milletvekilleri Ravşan Ceenbekov, Ulugbek Koçkorov, Baktıbek Kalmamatov, geçici Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Sadır Caparov ve eski İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov bulunuyor. Seçimde favori adayların ise Caparov ile Madumarov olduğu belirtiliyor.

TSİ 17.00’da sandıkların kapanmasının ardından ilk sonuçların açıklanması bekleniyor.