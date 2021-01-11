Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinden oluşan kalabalığın Kongre binasına yaptığı saldırıya müdahale eden polis memuru Howard Liebengood (51), isyandan 3 gün sonra intihar etti.

Kongre Polisi ölüm sebebini açıklamazken iki kaynak Associated Press haber ajansına Liebengood’un kendi kafasına ateş ederek hayatına son verdiğini ifade etti. Bu, isyandan sonra ölen ikinci Amerikan polisi oldu. Polis memuru Brian Sicknick de isyan sırasında kafasına yangın tüpüyle vurularak öldürülmüştü. Liebengood’un niçin intihar ettiği bilinmiyor.