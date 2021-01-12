Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Putin 10 Kasım 2020’de ateşkes imzalayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Moskova’da ağırladı.

Putin, iki lideri sıcak bir şekilde karşıladıktan sonra sarılırken Dağlık Karabağ savaşının ardından ilk defa yüz yüze görüşen Aliyev ve Paşinyan ise birbirlerinin elini sıkmadı; sadece “merhaba” dediler.

Üçlü görüşmenin başında açıklama yapan Putin, Rusya’nın Karabağ’daki ara buluculuk adımlarının, bölgede istikrarlı bir ateşkesin sağlanmasına yönelik olduğunu savunarak “Dağlık Karabağ’daki durum sakin, 48 bin mülteci şimdiden bölgeye döndü” dedi.

Zirvede, anlaşmanın hatlarının belirleneceğini söyleyen Putin “Rus barış gücünün faaliyetleriyle ilgili konuları, sınır çizgilerinin netleştirilmesi, insani sıkıntıların çözümü, kültürel mirasların korunmasını kastediyorum. Özellikle ekonomik, ticari ve ulaşım bağlantılarının ve sınırların açılması konusu büyük öneme sahip” diye konuştu.

ORTAK ÇALIŞMA GRUBU

Zirve sonrası Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’dan Dağlık Karabağ’da ekonomiyi canlandıracak ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, her üç devletin başbakan yardımcılarından oluşan ortak çalışma grubu kurulacağı belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, zirve sonrası yaptığı açıklamada,

“Azerbaycan, 30 yıl aradan sonra Ermenistan üzerinden ulaşım yoluyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile bağlantı kuracak. Nahçıvan üzerinden Türk pazarına erişebileceğiz. Türkiye-Rusya arasındaki demir yolu bağlantısı da sağlanacak. Ermenistan da Azerbaycan topraklarından Rusya ve İran’a demir yolu üzerinden erişime sahip olacak” bilgisini verdi.

Dağlık Karabağ’da ekonomik bağlantıların inşa edilmesi ve altyapı ile ilgili projelerin geliştirilmesine yönelik ortak bir bildiri imzalandığına dikkati çeken Putin de, “Bu bildirinin temelinde, meselenin uzun vadeli çözülmesi arzusunun yatması son derecede önemlidir” dedi.