Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Atom ve Enerji Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada uranyumu yüzde 20 zenginleştirmenin kendileri için çok kolay olacağını söyledi. Kemalvendi, 8 ay içerisinde 120 kilogram uranyum elde edebilecek kapasiteye sahip olduklarını sözlerine ekledi.

ABD’nin nükleer anlaşmaya bağlı kalmamasına karşılık, nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya almada kontrollü hareket ettiklerini kaydeden Kemalvendi, “ABD’nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmada belirlenen 3.67 zenginleştirilmiş uranyum üretimini askıya almıştık. Ancak o dönem çok kolay bir şekilde uranyum zenginleştirmesini ilk etapta dahi yüzde 20’ye çıkartabilecek kapasiteye sahiptik. Ancak hükümetin verdiği karar neticesinde yüzde 4.5 zenginleştirilmiş uranyum üretimine başlanmıştı” dedi.

Meclisin uranyum zenginleştirilmesine ilişkin aldığı kararı yerine getireceklerini ve bunun kendileri için çok kolay olduğunu kaydeden Kemalvendi, “Meclis, 1 yıl içerisinde yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyumdan 120 kilogram uranyum üretmemizi istiyor. Bu rakamı çok rahat elde edebilecek kapasiteye sahibiz” ifadesini kullandı.