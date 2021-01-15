Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de 6 Ocak’ta yaşanılan Kongre baskınlarından sorumlu tutulan Donald Trump’ın , Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube hesapları kapatıldı. Konuya ilişkin Twitter CEO'su Jack Dorsey, açıklamalarda bulundu. Dorsey “Bunu yaptığımız için kendimizle gurur duymuyoruz. Ancak doğru bir karar olduğuna inanıyoruz. Çünkü Trump, taraftarlarını Kongre binasına saldırmaya teşvik edip kaygılandırıcı mesajlar atmaya devam etti. Bu eylemleri de kamu güvenliği için ‘olağanüstü ve savunulamaz bir durum oluşturdu” ifadelerini kullandı. Dorsey, Twitter'ın gücünün farkında olduğunu, koydukları kurallara uymayanların başka platformlara gidebileceğini vurguladı.

Snapchat’ten de atıldı

ABD Başkanı Donald Trump’a sosyal medyadan bir darbe daha geldi. 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tutulan Trump, Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube platformlarının ardından Snapchat’ten de engellendi. Snapchat'ten yapılan yazılı açıklamada "Kamu güvenliği adına ve yanlış bilgilerin, nefret söyleminin, şiddete teşvikin yayılmasını önlemek için Trump'ın hesabını kalıcı olarak kapatmaya karar verdik" ifadesi kullanıldı. İHA