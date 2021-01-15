Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkların yiyecek ararken, göç ederken ve avcıdan kaçarken son derece senkronize hareket ettiklerini belirten araştırmacılar, robot balıkların da onlarla birlikte hareket edeceğini açıkladı. Araştırmacılar, bu robotların, denizlerde çevrenin gözetlenmesi ve mercan kayalıkları gibi hassas bölgelerin korunması için kullanılacağını açıkladı. Araştırma raporunu yazan Florian Berlinger, “Robotlar, insanlar için tehlikeli olan ya da çevreye zarar vermemek için insanların giremeyeceği yerlerde kullanılacak. Kendi kendilerine hareket edebilen robotlar, GPS ve Wi-Fi’nin olmadığı ortamlarda çok işe yarayacak” ifadesini kullandı. Bluebot olarak adlandırılan robotların her birinde iki kamera ve üç LED ışığı var. Kameralar, komşu Bluebot'ların LED'lerini algılıyor, mesafelerini, yönlerini ve yönlerini belirlemek için özel bir algoritma kullanıyor.