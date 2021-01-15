Balıkların yiyecek ararken, göç ederken ve avcıdan kaçarken son derece senkronize hareket ettiklerini belirten araştırmacılar, robot balıkların da onlarla birlikte hareket edeceğini açıkladı. Araştırmacılar, bu robotların, denizlerde çevrenin gözetlenmesi ve mercan kayalıkları gibi hassas bölgelerin korunması için kullanılacağını açıkladı. Araştırma raporunu yazan Florian Berlinger, “Robotlar, insanlar için tehlikeli olan ya da çevreye zarar vermemek için insanların giremeyeceği yerlerde kullanılacak. Kendi kendilerine hareket edebilen robotlar, GPS ve Wi-Fi’nin olmadığı ortamlarda çok işe yarayacak” ifadesini kullandı. Bluebot olarak adlandırılan robotların her birinde iki kamera ve üç LED ışığı var. Kameralar, komşu Bluebot'ların LED'lerini algılıyor, mesafelerini, yönlerini ve yönlerini belirlemek için özel bir algoritma kullanıyor.
Harvard Üniversitesi uzmanları robot balık geliştirdi
15.01.2021 - 16:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de Harvard Üniversitesi uzmanları, uzaktan kumanda olmadan hareket edebilen robot balıklar geliştirdi.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Deniz dibi polisleri,Harvard Üniversitesi,
760215 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/760215.aspx
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