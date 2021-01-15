ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4150 artarak 398 bin 185'e yükseldi.
ABD'de korkutan Covid-19 bilançosu! Son 24 saatte 4150 kişi hayatını kaybetti
15.01.2021 - 17:56 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 17:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4150 artarak 398 bin 185'e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : ABD,koronavirüs,
760236 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/760236.aspx
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