Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

California Halk Sağlığı Dairesi (CDPH), eyaletin dört bir yanındaki sağlık merkezlerine gönderdiği duyuruda Moderna’ya ait aşıların, “şiddetli alerjik reaksiyonlar” görülmesinden dolayı kullanımının durdurulmasını istedi. Moderna ise yaptığı açaklamada 1,2 milyondan fazla aşının yaklaşık 965 bin dozunun 37 farklı eyalette kullanılmış olabileceğini söyledi. ABD’de Covid-19’dan ölenlerin sayısı 400 bini aştı.