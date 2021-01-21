California Halk Sağlığı Dairesi (CDPH), eyaletin dört bir yanındaki sağlık merkezlerine gönderdiği duyuruda Moderna’ya ait aşıların, “şiddetli alerjik reaksiyonlar” görülmesinden dolayı kullanımının durdurulmasını istedi. Moderna ise yaptığı açaklamada 1,2 milyondan fazla aşının yaklaşık 965 bin dozunun 37 farklı eyalette kullanılmış olabileceğini söyledi. ABD’de Covid-19’dan ölenlerin sayısı 400 bini aştı.
ABD'nin belirli bölgelerinde Moderna aşılarının kullanımı durduruldu
21.01.2021 - 02:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 02:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de Moderna ilaç firmasına ait Covid-19 aşısı yaptıranların bazılarında şiddetli yan etkiler görülmesi üzerine California’nın belirli bölgelerinde aşı çalışmaları durduruldu.
Etiketler : ABD,Moderna,
761435 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/761435.aspx
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