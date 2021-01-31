Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Southworth, bunun dünya çapında insan hayatını tehlikeye sokacağını söyledi. Messenger ve Instagram gibi yaygın uygulamalara şifreleme getirilmesinin terör gruplarının saldırılarını kolaylaştıracağını iddia eden Southworth, “Dünyanın yarısının kullandığı Facebook platformları karartılırsa polisin işi samanlıkta iğne aramak gibi olur” dedi.