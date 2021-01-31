Southworth, bunun dünya çapında insan hayatını tehlikeye sokacağını söyledi. Messenger ve Instagram gibi yaygın uygulamalara şifreleme getirilmesinin terör gruplarının saldırılarını kolaylaştıracağını iddia eden Southworth, “Dünyanın yarısının kullandığı Facebook platformları karartılırsa polisin işi samanlıkta iğne aramak gibi olur” dedi.
İngiltere polisinden Facebook’un mesajlara şifreleme getirme planına tepki
31.01.2021 - 14:25 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 14:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Facebook, kendisine ait WhatsApp’ta olduğu gibi mesajlara uçtan uca şifreleme getirmeyi planlıyor. Facebook kurucusu ve patronu Mark Zuckerberg, uygulamanın mahremiyet konusunda önemli bir gelişme olacağını ifade etti. İngiltere’de terörle mücadele siber polis biriminin başındaki Kevin Southworth ise plana tepki gösterdi.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Facebook,
764122 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/764122.aspx
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