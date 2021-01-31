Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkizlerden Jaziyah beyaz tenli ve düz saçlı, koyu renk tene sahip Naylah’ın ise kıvırcık saçları var. Daha önce ikizlerinin birinin siyah birinin beyaz olacağını hiç tahmin etmediğini belirten Kayleigh, 4 aylık ikizlerinin sadece görünümlerinin değil karakterlerinin de çok farklı olduğunu söyledi. İngiliz ve Nijeryalı anne-babanın çocuğu Kayleigh, “Jaziyah çok sakin, Naylah ise biraz huysuz” diye konuştu.