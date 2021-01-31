İkizlerden Jaziyah beyaz tenli ve düz saçlı, koyu renk tene sahip Naylah’ın ise kıvırcık saçları var. Daha önce ikizlerinin birinin siyah birinin beyaz olacağını hiç tahmin etmediğini belirten Kayleigh, 4 aylık ikizlerinin sadece görünümlerinin değil karakterlerinin de çok farklı olduğunu söyledi. İngiliz ve Nijeryalı anne-babanın çocuğu Kayleigh, “Jaziyah çok sakin, Naylah ise biraz huysuz” diye konuştu.
İkizlerden biri siyah biri beyaz
31.01.2021 - 16:19 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 16:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de melez Kayleigh Okotie (32) ile siyahi Jordan King çiftinin Londra’da ikizleri oldu. Çift, ikizlerin ten rengini görünce şaşkınlık yaşadı.
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764150 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/764150.aspx
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