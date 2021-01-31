 İkizlerden Jaziyah beyaz tenli ve düz saçlı, koyu renk tene sahip Naylah’ın ise kıvırcık saçları var. Daha önce ikizlerinin birinin siyah birinin beyaz olacağını hiç tahmin etmediğini belirten Kayleigh, 4 aylık ikizlerinin sadece görünümlerinin değil karakterlerinin de çok farklı olduğunu söyledi. İngiliz ve Nijeryalı anne-babanın çocuğu Kayleigh, “Jaziyah çok sakin, Naylah ise biraz huysuz” diye konuştu.