Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mediapart internet sitesinin haberine göre İçişleri Bakanlığı bünyesinde şehirlerde Ocak 2020'de kurulan “İslamcılık” ve Cemiyetçi Ayrılıkçılıkla Mücadele (CLIR) birimleri, şu ana kadar iş yerlerine yönelik 18 bin denetim gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda Müslümanlara ait 400’den fazla kuruluş ve iş yeri kapatıldı. Bakanlık, CLIR birimlerine bağlı denetçilerden, Müslümanlara ait iş yerlerini “çok sıkı bir şekilde” denetlemelerini istedi.

Valiliklerin iç yazışmalarına dayandırılan habere göre CLIR birimleri, bölge valiliklerinin düzenledikleri iş yeri denetimlerine katılmayı talep etti. Çalışma Bakanlığı da “dinî radikalizm” ile mücadele eden CLIR personeliyle iş birliği yapılması yönünde karar aldı. Bakanlıklar, denetmenlerden Müslümanlara ait iş yerlerinde İş Kanunu’nun sağlık ve hijyen standartlarıyla ilgili maddelerinin ihlal edildiğine veya “ayrılıkçı” şüphelerin ispatladığına ilişkin herhangi bir “kanuni gerekçe” bulmalarını talep etti. “Kanuni gerekçe bulun” talimatı, Melun bölgesinde bir restorana düzenlenen operasyonla alakalı bir elektronik postaya yansıdı. Postada restoranın kapatılması için denetçilerden “mutlaka bir gerekçe bulmaları” isteniyor.