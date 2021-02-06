Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin sahil güvenlik gemilerinin Pekin'in üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları açıklarında Japonya karasularını ihlal ettiği bildirildi. Japonya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, 2 Çin gemisinin bugün yerel saat ile 04.45 sularında ülke karasularına girdiği duyuruldu. Gemilerin adacıklardan biri olan Minamikojima'nın yaklaşık 22 kilometre güneyinde seyreden Japon balıkçı teknelerine doğru yönelmesinin ardından bölgeye Japonya sahil güvenlik güçlerinin sevk edildiği ifade edildi. Birinin silahlı olduğu anlaşılan diğer iki Çin sahil güvenlik gemisinin ise Japonya karasularının hemen dışındaki bitişik bölge olarak adlandırılan bölgede seyrettiği kaydedildi.

Hükümet alarma geçti

Çin'de geçtiğimiz Pazartesi günü yürürlüğe giren ve sahil güvenliğe yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasanın ardından ilk, bu yıl ise 4. olan ihlal Japonya hükümetini harekete geçirirken, başbakanlık ofisinde gelişmeleri değerlendirmek üzere özel bir ekip kurulduğu öğrenildi.

Endişeye neden olmuştu

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, Çin sahil güvenliğine yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi vermiş, yasa Tokyo ve Pekin arasındaki diplomatik sorunların başında gelen Senkaku Adaları'nda krize neden olabileceği endişesi ile Japonya hükümetinin tepkisine neden olmuştu.

Sık sık gündeme geliyor

Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları Japonya kontrolünde olsa da Çin ve Tayvan adalar üzerinde hak iddia ediyor. Japonya, adaların tarih ve uluslararası hukuk açısından kendi topraklarının doğal bir parçası olduğunu savunurken, Senkaku Adaları üç ülke arasında sınır ihlali iddiaları ile sık sık gündeme geliyor.