Suriye’de 2011'de çıkan iç savaştan kaçarak Lübnan’ın doğusundaki Arsal şehrine sığınan yaklaşık 60 bin Suriyeli aile, içler acısı hâlde hayatta kalmaya çalışıyor. Çetin kış şartları, Covid-19 ve ekonomik kriz hayatlarını felç eden mülteciler, 35 bin nüfuslu 1.400 rakımlı dağlık Arsal’daki 150 kamptaki 6.500 çadırda yaşamaya azmediyor. Yağmura kara dayanıksız çadırlarda özellikle çocuklar, hastalar ve yaşlılar risk altında. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) "On binlerce aileye gıda, battaniye, yatak ve yakacak gerekiyor. Kış, her yıl mültecilere musallat olan, naylon ve kartondan yapma çadırlarını yok eden, onları dört bir yandan hapseden bir hayalet gibi etkili. Bu kasvetli havada ısıtmadan yiyecek ve ilaca kadar en temel ihtiyaçlara bile erişemiyorlar. 30 kişi pandemiden öldü. Bünyanu'l-Elkalmun ve Mesakin'u-Elkalmun kamplarında durum tehlikeli boyutta. Her gün bir kişi hayatını kaybediyor. Kamplara sadece yardım kuruluşları girebiliyor. Lübnan, betonarme yapıları yıktı, izin vermiyor, mültecilerden 15 dolara günlük çadır kirası alıyor. Sığınmacıların %80'i işsiz, kalanı da çok düşük ücretlerde çalışıyor" diyerek acil yardım çağrısı yaptı.