Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskoçya milli takımı, 6 ülke arasında yapılan ragbi turnuvasında İngiltere’yi 11-6 yenince ülkede sosyal medya yıkıldı. İskoçya’da çoğu sosyal medya kullanıcısı, ünlü Braveheart (Cesur Yürek) filminden görüntüler paylaştı. Mel Gibson’un ünlü İskoç halk kahramanı William Wallace’ı hem canlandırdığı hem de yönettiği filmi kısa sürede bir fenomene dönüşmüştü. Film, İskoçların işgalci İngiltere kuvvetlerine karşı verdiği savaşı anlatıyor. Bazı kullanıcılar filmde çok kullanılan “Özgürlük!” ibaresini kullanırken bir kullanıcı da “İskoçya, hemen şimdi” ifadesini kullandı. “1983’ten beri ilk kez” ve “Sadece bir ragbi maçı değil, İngiltere’ye karşı zafer” de paylaşılan diğer mesajlardan.