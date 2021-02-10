Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’da faaliyet gösteren diplomatik misyon temsilcileri, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile bölgeye yaptığı son ziyarette hem Azerbaycan'ın imar ettiği Çocuk Mercanlı köyünü, hem de Ermenistan’ın Cebrayıl ve Zengilan illerindeki yıkımı gördü. İşgalden kurtarılan bölgelerde yeni bir imar siyaseti planladıklarını bildiren Hacıyev, ellerinde Çocuk Mercanlı örneğinin bulunduğunu, bu köyün çatışma sonrası imar ve yeniden kurulma örneği olduğunu belirtti. Hacıyev, “Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde işgalden kurtarılan bölgelerde daha da güzel köyler inşa edilecek. ‘Akıllı köy’, ‘akıllı şehir’ konseptleri, en çağdaş şehir yönetim modelleri uygulanarak yeni imar politikası hayata geçirilecek. Bu da dünya için çatışma sonrası rehabilitasyon örneği olacak. Ermenistan’ın yıllarca uyguladığı vandalizm, vahşilik ve uzlaşmaz siyaset, Azerbaycan tarafından yapıcı bir siyasete, yeni bir imara dönüşecek” dedi. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, işgalden kurtarılan topraklarda çok büyük bir yıkım olduğunu, buranın yeniden imarı için çok büyük çabalar harcanması gerektiğini belirterek “Biz Türkiye olarak bu çabalara katkı vermeye hazırız” dedi.