Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batılı istihbarat örgütleri tarafından “İran'ın askerî nükleer programının babası” olarak nitelendirilen Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. İngiltere'de yayımlanan The Jewish Chronicle adlı gazetenin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, suikast kararı MOSSAD’ın 2018’de İran'da yaptığı bir operasyonda ele geçirdiği belgelerde Fahrizade’nin nükleer programın arkasındaki asıl isim olduğunun tespit edilmesinin ardından alındı.Suikast planı ise, mart 2020'de uygulamaya konuldu. Önce bir grup İsrail ajanı, yerel ajanlarla birlikte çalışmak üzere İran'a gönderildi. Hem İsrailliler hem de İranlılardan oluşan 20’den fazla ajanın yer aldığı bir ekip, ilk olarak Fahrizade’yi izlemeye başladı.

Bir kaynak, “Ekip son derece ayrıntılı, dakika dakika bir plan yaptı. Sekiz ay adamla (Fahrizade) birlikte nefes aldılar, onunla uyandılar, onunla yattılar, onunla seyahat ettiler. Tıraş losyonu kullanmış olsaydı, tıraş losyonunun kokusunu bile alabilirlerdi” dedi.

BİR TONLUK SİLAH

Fahrizade’nin bir cuma günü Tahran'ın doğusundaki villasına giderken öldürülmesine karar verildi. Rotası, hızı, saati hatta kullandığı kapılar bilinen Fahrizade’nin güzergâhı üzerine uzaktan kumandalı ve delillerin yok edilebilmesi için bomba entegre edilmiş bir silah yerleştirildi. Patlayıcı dâhil bir ton ağırlığındaki silah, parça parça İran’a sokuldu. Yol kenarına park edilmiş bir kamyonetin içine monte edilen silah, Fahrizade yaklaştığında onu takip eden ajanlar tarafından uzaktan kumandayla ateşlendi. Fahrizade 28 Kasım 2020'de 13 kurşunla öldürülürken MOSSAD ekibi, silahı, entegre bombayla patlatarak olay yerinden kaçtı. Gazeteye konuşan bir kaynak, ajanların tamamının İran'dan çıkmayı başardığını söyledi.

Suikastın ABD’nin dahli olmadan İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ve Washington’a saldırıdan önce çok ufak bir ipucu verildiğini belirten kaynak, MOSSAD’ın daha fazla suikast planlandığını da aktardı.