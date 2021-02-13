Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 4. gün sona erdi.

Trump'ın avukatları, kendilerine ayrılan 16 saatlik savunma dilimini 3 saat 15 dakikada tamamlarken, söz konusu azil yargılamasının "Demokratların siyasi intikamı" olduğunu savundu.

Trump'ın avukatları, "görevi sona ermiş bir başkanı azil istemiyle yargılamanın anayasal olmadığı" ve "Trump'ın 6 Ocak'taki konuşmasının ABD Anayasası'nın 1. Ek Maddesi'ndeki ifade özgürlüğü kapsamına girdiği" tezlerini öne sürdü.

Müvekkillerinin halkı hiçbir şekilde şiddete yöneltmediğini savunan avukatlar, Kongrede çoğunluğu elinde tutan Demokratların anayasayı ve azil sürecini "kendi çıkarları için" kullandığını ileri sürdüler.

Trump'ın avukatlarının savunmalarını erken bitirmesi üzerine 3 saat süren soru-cevap bölümüne geçildi ve bu bölümde senatörler hem iddia hem de savunma makamlarına sorularını yöneltti.

Soru-cevap faslının ardından, 6 Ocak'ta bazı senatörlerin göstericilerle karşı karşıya gelmesini önleyen Eugene Goodman adlı Kongre polisine "Kongre Altın Madalyası" verilmesi kabul edildi.

Nihai oylama cumartesi günü yapılabilir

Senato Genel Kurulu yerel saatle cumartesi sabah 10.00'da yeniden toplanacak, taraflar kapanış sunumlarını yapacaklar ve son konuşmalar gerçekleştirilecek.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, tanık çağrılmaması halinde Trump'ın suçlu olup olmadığına yönelik nihai oylamanın cumartesi günü yapılabilmesi mümkün gözüküyor.

Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor.

Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Bugüne kadar yargılamayla ilgili açıklama yapan Cumhuriyetçilerin büyük bölümü Trump lehinde oy kullanacakları mesajını vermişti.

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.