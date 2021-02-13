İsrail'in Afula kenti yakınlarındaki Givat Hamura bölgesinde küçük bir uçak araziye düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildi. Kazada pilot ve 1 yolcunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Uçağın düşme nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, kazaya ilişkin polis tarafından soruşturma başlatıldı.
İsrail'de küçük uçak araziye düştü: 2 ölü
13.02.2021 - 16:15 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail'in Afula kenti yakınlarındaki Givat Hamura bölgesinde küçük bir uçağın araziye düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : İsrail,uçak kazası,
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